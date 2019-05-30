Мэр Екатеринбурга ознакомится с проектами благоустройства скверов и парков

11:57 | 1.06.2019

Фото: krasnoyarsk.dk.ru

Завтра, 2 июня, глава Екатеринбурга Александр Высокинский посетит парки и скверы города, чтобы ознакомиться с проектами их благоустройства.



В ходе инспекции мэр города осмотрит набережную Исети от Малышева до Куйбышева, площадь Обороны, бульвар Грибоедова, сквер рядом с КДЦ «Дружба», скверы на Крауля, Пехотинцев, Орджоникидзе и сквер первостроителей МЖК в Кировском районе.