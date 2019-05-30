На трассе «Пермь-Екатеринбург» грузовик насмерть сбил велосипедиста

10:26 | 1.06.2019

Фото: pershij.com.ua

На 64 км трассы «Пермь-Екатеринбург» грузовик сбил насмерть 54-летнего велосипедиста, об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.



Отмечается, что велосипедист пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. В этот момент водитель Volvo FH12 допустил наезд на мужчину.



Добавим, по факту ДТП сейчас проводится проверка.