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09:12 | 1.06.2019
Фото: oblgazeta.ru
Макаровский мост в Екатеринбурге перекрыли на месяц
Напомним, в связи с реконструкцией водителям придётся объезжать участок улицы Челюскинцев (от Бориса Ельцина до Николая Никонова), а также участок улицы Гражданской (от Челюскинцев до дома на Гражданской, 11). Как сообщали ранее в пресс-службе администрации города, в течение месяца строители планируют закончить первый этап реконструкции моста - половины, которая ведет от вокзала к Московской.
Автомобильное движение будет открыто с 1 июля. Движение для трамваев откроют с 1 сентября.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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