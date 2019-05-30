Макаровский мост в Екатеринбурге перекрыли на месяц

09:12 | 1.06.2019

Фото: oblgazeta.ru

В столице Урала сегодня, 1 июня, на месяц перекрыли движение по Макаровскому мосту в связи с ремонтными работами.



Напомним, в связи с реконструкцией водителям придётся объезжать участок улицы Челюскинцев (от Бориса Ельцина до Николая Никонова), а также участок улицы Гражданской (от Челюскинцев до дома на Гражданской, 11). Как сообщали ранее в пресс-службе администрации города, в течение месяца строители планируют закончить первый этап реконструкции моста - половины, которая ведет от вокзала к Московской.



Автомобильное движение будет открыто с 1 июля. Движение для трамваев откроют с 1 сентября.



