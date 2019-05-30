Прокуратура Свердловской области проводит расследование из-за отравления детей краской в детском саду

23:06 | 31.05.2019

Фото: tula-time.ru

В Каменске-Уральском двое детей попали в больницу из-за отравления краской. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, сейчас в детском саду №9 проводится расследование.



Сотрудники прокуратуры отметили, что детей доставили в больницу после того как воспитательница детсада увидела в руках воспитанников литровую бутылку с растворителем «Уайт-спирит», при этом дети кашляли, также чувствовался характерный запах растворителя. По словам медиков, жизни воспитанников ничего не угрожает, им поставили предварительный диагноз: токсическое действие разъедающих веществ.



В детсаде отметили, что вещество могли оставить родители, которые недавно занимались покраской в учреждении.



Добавим, что по факту произошедшего также начал проверку СКР по Свердловской области.