Свердловскую область могут перевести в третью часовую зону

19:38 | 31.05.2019

Фото: oboi.cc

Свердловскую область могу перевести в часовой пояс GMT+3 (московское время плюс один час), депутаты Думы Екатеринбурга обсудят этот вопрос 5 июня.



Отмечается, что с просьбой перевести время к депутатом обратился 72-летний уралец Лев Овечкин. По его словам, просыпаться раньше шести часов утра по астрономическому времени вредно, а сейчас мы опережаем его на один час. Из-за этого свердловчане недосыпают, впоследствии плохо учатся, ошибаются, попадают в аварии.



Напомним, Екатеринбург живет по постоянному зимнему времени с 2014 года.