На проспекте Ленина в Екатеринбурге начали ремонтировать водопровод, проложенный в тридцатые годы прошлого века

19:11 | 31.05.2019

Фото: пресс-служба МУП "Водоканал"

В уральской столице на улице Ленина начался ремонт участка водопровода, протяженностью 670 метров, проложенного в тридцатые годы прошлого века, об этом сообщает пресс-служба ЕМУП «Водоканал».



Отмечается, что с помощью этого участка водопровода обеспечивается холодное водоснабжение гостиницы «Исеть», типографии «Уральский рабочий», УрФУ и других зданий.



Кроме того, на выходных начнётся ремонт сети на улице Малышева. Там отремонтируют участок длиной 770 метров. Во время работ ограничат проезд по улице Малышева со стороны «Трансагентства». Также в ближайшее время отремонтируют участок на улице Комсомольской от Первомайской до Лодыгина. Там для водителей будет ограничено движение по одной полосе в сторону Пионерского посёлка.