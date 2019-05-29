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18:50 | 31.05.2019
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге на улице Ленина горит здание
На месте работают сотрудники МЧС. С пламенем борются 4 единицы пожарной техники.
Также к зданию подъехала машина скорой помощи, однако информация пострадавших не уточняется.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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