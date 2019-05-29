В Екатеринбурге на улице Ленина горит здание

В Екатеринбурге на улице Ленина, 79 горит дом. В здании уже выгорела крыша и окна.На месте работают сотрудники МЧС. С пламенем борются 4 единицы пожарной техники.Также к зданию подъехала машина скорой помощи, однако информация пострадавших не уточняется.