За шесть лет на дороги на Урале потратят более 13 млрд рублей

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17:55 | 31.05.2019
фото: nsk.dixinews.ru
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«Сейчас перед нами стоит задача определить приоритеты на 2020 год. Мы будем использовать информацию от Общероссийского народного фронта. Первые 10 участков, попавших в топ антирейтинга, автоматически будут включены в программу ремонтов на следующий сезон», - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.
Кроме того, с помощью приложения «Монитор ЕК» любой житель региона может сообщить о проблемном участке.
Сейчас нормам соответствуют 65 % дорог Екатеринбургской и Нижнетагильской агломераций.
Напомним, что в 2019 году в Свердловской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать почти 140 километров дорог. В проекте участвуют две агломерации – Екатеринбург и Нижний Тагил.
© «Вечерние Ведомости»
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