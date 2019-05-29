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17:23 | 31.05.2019
Дума Белоярки приняла отчет главы муниципалитета за прошлый год
Всего на заседании присутствовало 16 депутатов. 14 из них проголосовали за отчет главы, депутат Сергей Платоненко воздержался при голосовании, Борис Комлев проголосовал против. Четверо депутатов отсутствовали (Иван Десятков, Роман Беляев, Владимир Кузьминых, Евгений Казаков).
На заседании также присутствовали сотрудник департамента по местному самоуправлению правительства Свердловской области Владислав Бочко, заместитель Белоярского межрайонного прокурора Максим Кознов и представители общественности.
Отметим, что всего в повестке заседания было 10 вопросов, включая утверждение исполнения бюджета за 2018 год.
© «Вечерние Ведомости»
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