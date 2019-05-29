Дума Белоярки приняла отчет главы муниципалитета за прошлый год

17:23 | 31.05.2019

Накануне, 30 мая, дума Белоярского городского округа подавляющим большинством голосов проголосовала за принятие отчета главы БГО Андрея Горбова за 2018 год. Об этом корреспонденту veved.ru рассказал лидер фракции «Единой России» Владимир Бекетов.



Всего на заседании присутствовало 16 депутатов. 14 из них проголосовали за отчет главы, депутат Сергей Платоненко воздержался при голосовании, Борис Комлев проголосовал против. Четверо депутатов отсутствовали (Иван Десятков, Роман Беляев, Владимир Кузьминых, Евгений Казаков).



На заседании также присутствовали сотрудник департамента по местному самоуправлению правительства Свердловской области Владислав Бочко, заместитель Белоярского межрайонного прокурора Максим Кознов и представители общественности.



Отметим, что всего в повестке заседания было 10 вопросов, включая утверждение исполнения бюджета за 2018 год.



