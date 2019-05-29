Назначена дата первого судебного заседания по делу бывшего замглавы Белоярки

16:57 | 31.05.2019

Первое основное заседание по уголовному делу в отношении бывшего замглавы Белоярского городского округа по ЖКХ Сергея Прохоренко назначено на 5 июня. Дело будет рассматриваться в Асбестовском городском суде председателем Александром Вознюком.



Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Белоярки по ЖКХ Сергея Прохоренко, было возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Экс-чиновнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.



Напомним, что 5 июня 2017 года Белоярский райсуд вынес приговор в отношении Прохоренко, согласно которому он был признан виновным в получении взятки, ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 233 миллионов рублей. В декабре 2017 года Свердловский областной суд отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение иным составом суда.



6 февраля 2018 года Белоярский райсуд принял решение вернуть материалы уголовного дела в межрайонную прокуратуру, обосновав свое решение тем, что со стороны органа предварительного расследования допущены существенные нарушения требований УПК РФ. В феврале 2019 года материалы вновь поступили в райсуд Белоярки, но судья была вынуждена взять самоотвод, а других судей, которые бы не вели взаимосвязанные процессы по местным коммунальщикам, уже не осталось. Поэтому вопрос о назначении нового судьи решался с помощью областного суда.



Сам Сергей Прохоренко считает, что на момент вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела (29 января 2016 года) законные поводы и основания для этого отсутствовали.