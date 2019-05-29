На Среднем Урале в выходные пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей

16:54 | 31.05.2019

фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В ближайшие выходные в Свердловской области ГИБДД проведет рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии.



Граждан просят сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефону дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области: (343) 269-77-00.



«Рейды по выявлению пьяных водителей проходят каждые выходные. Необходимость очевидна — несмотря на высокие штрафы и даже уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, водители продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии», - отмечают в региональном УГИБДД.



На прошлых выходных было задержано 150 нетрезвых автомобилистов.