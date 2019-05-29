Завтра закроется проезд по Макаровскому мосту

16:23 | 31.05.2019

фото: ngzt.ru

С 1 июня в Екатеринбурге закроют движение по Макаровскому мосту. Перекрыта будет улица Челюскинцев (от улицы Бориса Ельцина до улицы Николая Никонова) и, кроме того, улица Гражданская (от улицы Челюскинцев до дома № 11 по улице Гражданской).



Ограничения связаны со строительно-монтажными работами на мосту и работами на подходах к нему.



«В период перекрытия моста строители закончат первый этап реконструкции – той половины, которая ведет от вокзала к улице Московской», - сообщили в пресс-службе городской администрации.



С 1 июля планируется запустить автомобильное движение, с 1 сентября – движение трамваев.



Ожидается, что первый этап реконструкции Макаровского моста будет завершен к 1 ноября. Рабочим необходимо уложить дорожное покрытие, инженерные коммуникации, оборудовать мост светофорами, объектами освещения, пешеходными парапетами.