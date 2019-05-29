В Екатеринбурге на месяц закроют движение на участке переулка Верхнего

15:48 | 31.05.2019

В Екатеринбурге на месяц, с 3 июня по 3 июля, закроют движение по переулку Верхнему, на участке в районе дома №3. Ограничение связано с работами по строительству трубопровода холодного водоснабжения.



Автомобилисты смогут объехать участок по улицам Орловской, XXII Партсъезда, Донбасской и переулку Черниговскому.