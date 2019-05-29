На Вознесенской горке в Екатеринбурге демонтировали киоск с шаурмой

В Екатеринбурге демонтировали незаконно установленный киоск на Вознесенской горке, который появился здесь с наступлением «сезона кальянов». Павильон «Papa Grill», где готовят хот-доги, бургеры и шаурму был установлен 6 мая в отсутствие правоустанавливающих документов.После его появления координатор проекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев обратился с запросом в прокуратуру, аргументировав это тем, что павильон не включен в схему нестационарных торговых объектов, утвержденную администрацией Екатеринбурга. Кроме этого, ларек портил эстетический вид, открывающийся с Вознесенской горки на центральную часть уральской столицы. Вечером 29 мая конструкция была демонтирована.Накануне Дмитрий Чукреев провел рейд с журналистами по территории привокзальной площади Екатеринбурга, также выявив незаконные объекты. Первый киоск «Сила Востока» находился на Челюскинцев 27/1 рядом с остановкой общественного транспорта «Ж/д вокзал».Продавец, торгующий шаурмой, не смог предоставить никаких документов, дающих право на занятие земельного участка и осуществление предпринимательской деятельности, а также санитарную книжку.Аналогичная ситуация с киоском «Иранская шаурма» на пер. Невьянский 1/2. Продавец – уроженец Средней Азии, испугавшись камер с журналистами, сначала убежал, но позже вернулся, заявив, что по всем вопросам нужно обращаться к владельцу павильона.«По выявленным фактам мы написали обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор. Надеемся, что компетентные органы отреагируют оперативно, указав бизнесменам на необходимость соблюдения закона», – говорит Дмитрий Чукреев.