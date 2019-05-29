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11:17 | 31.05.2019
На Вознесенской горке в Екатеринбурге демонтировали киоск с шаурмой
После его появления координатор проекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев обратился с запросом в прокуратуру, аргументировав это тем, что павильон не включен в схему нестационарных торговых объектов, утвержденную администрацией Екатеринбурга. Кроме этого, ларек портил эстетический вид, открывающийся с Вознесенской горки на центральную часть уральской столицы. Вечером 29 мая конструкция была демонтирована.
Накануне Дмитрий Чукреев провел рейд с журналистами по территории привокзальной площади Екатеринбурга, также выявив незаконные объекты. Первый киоск «Сила Востока» находился на Челюскинцев 27/1 рядом с остановкой общественного транспорта «Ж/д вокзал».
Продавец, торгующий шаурмой, не смог предоставить никаких документов, дающих право на занятие земельного участка и осуществление предпринимательской деятельности, а также санитарную книжку.
Аналогичная ситуация с киоском «Иранская шаурма» на пер. Невьянский 1/2. Продавец – уроженец Средней Азии, испугавшись камер с журналистами, сначала убежал, но позже вернулся, заявив, что по всем вопросам нужно обращаться к владельцу павильона.
«По выявленным фактам мы написали обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор. Надеемся, что компетентные органы отреагируют оперативно, указав бизнесменам на необходимость соблюдения закона», – говорит Дмитрий Чукреев.
© «Вечерние Ведомости»
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