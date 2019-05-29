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10:52 | 31.05.2019

Пассажирам железнодорожного вокзала Екатеринбурга предложат обменять сигарету на конфету

Сегодня, 31 мая, во Всемирный день без табака, на железнодорожном вокзале Екатеринбурга проходит акция «Куришь? Бросай!». Медработники и активисты общественного движения «Волонтеры-медики» предложат пассажирам перейти на здоровый образ жизни и обменять сигарету на конфету.

Кроме того, в медпункте вокзала всем желающим проведут процедуру исследования функции внешнего дыхания, определяющую вентиляционную способность легких.

© «Вечерние Ведомости»

 


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