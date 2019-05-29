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10:38 | 31.05.2019

Экспертный совет решит, по каким критериям оценивать площадки для храма, предложенные екатеринбуржцами

Сегодня, 31 мая, в 11:00 начнется заседание Экспертного совета по выработке критериев оценки площадок для строительства храма святой Екатерины, предложенных горожанами.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, журналисты не будут присутствовать на заседании. Но на Официальном портале запустят прямую трансляцию.

Напомним, с 20 по 30 мая мэрия получила от горожан 9241 предложение по возможным местам строительства храма. Пока полный список всех предложенных площадок не опубликован.

После сбора предложений должно состояться рейтинговое голосование. Ранее мэр Александр Высокинский говорил, что в список для голосования попадут около семи мест.

© «Вечерние Ведомости»

 


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