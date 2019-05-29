Свердловская ГИБДД анонсировала рейды по выявлению пешеходов-нарушителей

10:10 | 31.05.2019

фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В выходные в Свердловской области пройдут рейды ГИБДД по пресечению нарушений правил дорожного движения на пешеходных переходах. Особое внимание уделят пешим участникам дорожного движения, а также водителями при проезде пешеходных переходов.



«Проведение мероприятия связано, в первую очередь, с участившимися ДТП с участием пешеходов», - отмечают в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Так, за январь-апрель 2019 года в регионе зарегистрировано 268 ДТП с участием пешеходов, при этом только 113 из них произошли на пешеходных переходах.