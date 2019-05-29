В Березовском после столкновения внедорожника с деревом в больницу госпитализировали маленькую девочку

00:02 | 31.05.2019

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Вечером 30 мая в городе Березовском напротив дома №27 по улице Гагарина, произошло ДТП, в результате которого травмы получил ребёнок-пассажир. Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан-Х Треил», допустил занос транспортного средства, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части и врезался в дерево.



В результате ДТП пострадала дочь водителя – девочка 2013 года рождения. Она была госпитализирована в ДМБ №9 города Екатеринбурга с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. Сам водитель, отец девочки, травм не получил.



Сотрудниками ГИБДД установлено, что отец вёз ребёнка из детского сада, в момент ДТП ребёнок находился в детском автокресле. Со слов отца, дочка была пристёгнута ремнями безопасности. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался, хотя сам утверждает, что алкоголь не употреблял.



Сотрудниками ГИБДД составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.