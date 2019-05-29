На Вторчермете после столкновения малолитражки и мотоцикла байкера госпитализировали в больницу

23:37 | 30.05.2019

Сегодня вечером, 30 мая, в Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет произошло ДТП с участием малолитражки и мотоцикла. На перекрестке улицы Титова и переулка Ремесленный столкнулись Дэу Матиз и мотоцикл. По предварительным данным, водитель Дэу Матиз при повороте не предоставил преимущество мотоциклисту, который двигался во встречном направлении. Байкер госпитализирован в больницу с множественными переломами.



Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. У автомобиля разбита задняя правая дверь, бампер и едва не отлетело колесо, у мотоцикла «раскурочило» всю переднюю часть.