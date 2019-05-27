МегаФон представил новый сервис «ВидеоАналитика» для безопасности и торговли

21:00 | 30.05.2019

МегаФон представил новый сервис «ВидеоАналитика», решающий задачи по обнаружению, распознаванию и отслеживанию ситуаций и объектов, а также прогнозированию событий в автоматическом режиме. Отказаться от широкого использования людских ресурсов разработчикам удалось благодаря новым решениям в сфере «интернета вещей».



Сервис объединяет в одном интерфейсе объектную видеоаналитику и распознавание объектов, обеспечивает быстрый поиск по массиву видеоданных и удобную форму отчетности. Пользователь может выбирать различные варианты места и сроков хранения данных, модулей видеоаналитики и дополнительных услуг.



При использовании в сфере безопасности «ВидеоАналитика» способна фиксировать нарушение границ охраняемого периметра, регистрировать опасные ситуации, идентифицировать объекты, в том числе с применением автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей. Аналогичные решения уже применяются за рубежом, например, при охране аэропортов и вокзалов.



Решение для бизнеса предлагает прогнозирование продаж, контроль за численностью очередей, анализ работы сотрудника кассы, оценку эффективности рекламы.



МегаФон активно развивает направление «интернета вещей». Доля оператора на рынке устройств — 38%. Компания также разрабатывает продукты для цифровизации регионов, в том числе решения в сфере безопасности, управления инфраструктурой и транспортом. Они успешно применяются в стране, включая уральские города – Челябинск, Тюмень, Сыктывкар, Магнитогорск, Нижняя Тура и другие. «ВидеоАналитика» может быть эффективна в таких проектах.



«МегаФон активно использует и внедряет в свои продукты такие технологии, как «интернет вещей» на основе сетей пятого поколения (5G), распознавание уникальных объектов, облачное хранение и обработку данных, сервисы Big Data и многое другое. «ВидеоАналитика» стала хорошим поводом продемонстрировать преимущества современных высокотехнологичных решений в самых разных сферах человеческой деятельности – от розничных продаж до обеспечения безопасности промышленных объектов», – комментирует Павел Иванченко, руководитель по IoT и цифровым решениям компании МегаФона.



На правах рекламы*