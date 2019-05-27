В Екатеринбурге появилась Аллея Дружбы Народов (ФОТО)

Сегодня, 30 мая, в Екатеринбурге в сквере около Уральского государственного педагогического университета появилась Аллея Дружбы Народов. Участие в церемонии закладки памятного камня и высадке первых деревьев принял вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, председатель городской думы Игорь Володин, представители национальных диаспор и глава Орджоникидзевского района уральской столицы Роман Кравченко.«Аллея Дружбы Народов – яркий символ единения всех народов в нашем регионе», – отметил Сергей Бидонько.На посадку яблоневого сада представители народов Среднего Урала пришли в национальных костюмах. Сегодня были высажены первые 20 яблонь. В дальнейшем, как сказал Роман Кравченко, будут подготовлены и поданы все документы для получения официального статуса зеленой рекреации.Напомним, что идея создания Сквера родилась два месяца назад. Инициатором события выступили руководитель представительства «Ассамблеи Народов Евразии» Марина Плясунова и глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.По замыслу авторов, сквер дружбы народов станет местом отладки межэтнического диалога. Здесь будут проходить национальные и государственные праздники, в ходе которых сквер будет дополняться новыми деревьями. В центре всего – памятный камень. Это символ крепости дружбы и единения всех 160 народов, живущих в Екатеринбурге.