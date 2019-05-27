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20:09 | 30.05.2019

Фото: m.sport-express.ru

Власти Свердловской области не сумели найти подрядчика на строительство волейбольной академии имени Карполя

Власти Свердловской области не смогли найти подрядчика на постройку волейбольной академии имени Николая Карполя в Екатеринбурге, соответствующий документ опубликован на официальном портале госзакупок.

Поиск подрядчика начали ещё 29 апреля. Отмечается, что на конкурс была подана всего одна заявка. После рассмотрения её отклонили.

Напомним, ранее планировалось, что на строительство академии выделят более 421 млн рублей. Здание хотели расположить на земельном участке площадью более 5,8 тысяч квадратных метров.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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