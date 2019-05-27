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20:09 | 30.05.2019
Фото: m.sport-express.ru
Власти Свердловской области не сумели найти подрядчика на строительство волейбольной академии имени Карполя
Поиск подрядчика начали ещё 29 апреля. Отмечается, что на конкурс была подана всего одна заявка. После рассмотрения её отклонили.
Напомним, ранее планировалось, что на строительство академии выделят более 421 млн рублей. Здание хотели расположить на земельном участке площадью более 5,8 тысяч квадратных метров.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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