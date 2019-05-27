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19:33 | 30.05.2019
Фото: dornit.ru
ЕКАД закончат ремонтировать раньше срока
Старков отметил, что реконструкция идёт на территории третьего пускового комплекса, а также участка от Челябинского тракта до Тюменского. Помимо этого, он рассказал, что на строительство ЕКАДа будет выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета.
Стоит добавить, что ранее ЕКАД планировали передать в федеральную собственность, однако Василий Старков утверждает, что такое решение ещё не принято.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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