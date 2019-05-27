ЕКАД закончат ремонтировать раньше срока

19:33 | 30.05.2019

Фото: dornit.ru

ЕКАД достроят раньше планируемого срока. Как сообщил глава министерства транспорта Василий Старков, не смотря на то, что по контракту завершение работ назначено на конец 2024 года, ремонт закончат к концу 2022 года.



Старков отметил, что реконструкция идёт на территории третьего пускового комплекса, а также участка от Челябинского тракта до Тюменского. Помимо этого, он рассказал, что на строительство ЕКАДа будет выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета.



Стоит добавить, что ранее ЕКАД планировали передать в федеральную собственность, однако Василий Старков утверждает, что такое решение ещё не принято.