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19:27 | 30.05.2019
Оперативники свердловского ФСБ довели до суда дело по банде, торговавшей наркотиками от Серова до Нового Уренгоя
По данным издания, 17 мая 2018 г в районе дома №15 по улице Каляева сотрудниками серовского подразделения Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области были задержаны мужчина и женщина, которые осуществляли закладку наркотиков. Мужчина передвигался с топором в сумке. Задержанными оказались сожители – женщина 1990 года рождения и мужчина 1974 года рождения.
При них были обнаружены два свертка с наркотическим веществом, вес каждого из них — около 0,3 грамма. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у мужчины и женщины были изъяты еще 244 грамма наркотических веществ, что является особо крупным размером.
Как сообщает источник, наркотик поставлялся из Юго-Восточной Азии. В отношении фигурантов были возбуждены сразу три уголовных дела – два дела по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). Санкция одной из статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В июне 2018 года сотрудники отдела УФСБ России по Свердловской области задержали вторую группу, входящую в эту же ОПГ (двух участников) один из них находился в федеральном розыске. Они должны были забрать из тайника уже изъятые у первых наркотики. В общей сложности у задержанных изъято более 1 кг наркотических средств в том числе в г. Ханты-Мансийске, куда выезжали сотрудники ФСБ.
Полученные результаты были переданы по подследственности в полицию Серова, но в связи с межрегиональностью совершенных преступлений дальнейшее расследование продолжилось опытнейшими следователями ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.
Как уже сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, задержанные осуществляли незаконный сбыт наркотических средств в особо крупных размерах на территории Серова, Тюмени, Ханты-Мансийска и Нового Уренгоя через закладки и интернет-магазин, а также посредством программы-бота в одном из мессенджеров. Злоумышленники арендовали квартиры, где занимались фасовкой наркотиков на партии, которые в дальнейшем помещали в тайники.
Специалисты ЭКЦ ГУ МВД области провели 25 комплексных химических, биологических и дактилоскопических судебных экспертиз. Исследование подтвердило причастность задержанных к наркобизнесу. Все обвиняемые на протяжении следствия отрицали свою причастность к совершению преступлений. Совокупность собранных доказательств позволила следователям завершить уголовное дело и направить его с обвинительным заключением в суд Серова.
В настоящее время 38-летний житель Нижнего Тагила Александр Г. уже отбывает наказание в местах лишения свободы за ранее совершенное преступление, за которое находился в розыске. В отношении 44-летнего Рината Б. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Татьяна А. и Татьяна Ч. до вынесения приговора находятся под подпиской о невыезде.
По семи эпизодам противоправной деятельности злоумышленников представителями МВД были возбуждены дела.
© «Вечерние Ведомости»
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