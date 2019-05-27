Оперативники свердловского ФСБ довели до суда дело по банде, торговавшей наркотиками от Серова до Нового Уренгоя

Изданию «Вечерние ведомости» стали известны некоторые подробности уголовного дела по банде наркосбытчиков, которые осуществляли незаконный сбыт производных запрещенных веществ в особо крупных размерах на территории Свердловской и Тюменской областей, но были задержаны силовиками год назад.По данным издания, 17 мая 2018 г в районе дома №15 по улице Каляева сотрудниками серовского подразделения Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области были задержаны мужчина и женщина, которые осуществляли закладку наркотиков. Мужчина передвигался с топором в сумке. Задержанными оказались сожители – женщина 1990 года рождения и мужчина 1974 года рождения.При них были обнаружены два свертка с наркотическим веществом, вес каждого из них — около 0,3 грамма. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у мужчины и женщины были изъяты еще 244 грамма наркотических веществ, что является особо крупным размером.Как сообщает источник, наркотик поставлялся из Юго-Восточной Азии. В отношении фигурантов были возбуждены сразу три уголовных дела – два дела по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). Санкция одной из статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.В июне 2018 года сотрудники отдела УФСБ России по Свердловской области задержали вторую группу, входящую в эту же ОПГ (двух участников) один из них находился в федеральном розыске. Они должны были забрать из тайника уже изъятые у первых наркотики. В общей сложности у задержанных изъято более 1 кг наркотических средств в том числе в г. Ханты-Мансийске, куда выезжали сотрудники ФСБ.Полученные результаты были переданы по подследственности в полицию Серова, но в связи с межрегиональностью совершенных преступлений дальнейшее расследование продолжилось опытнейшими следователями ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.Как уже сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, задержанные осуществляли незаконный сбыт наркотических средств в особо крупных размерах на территории Серова, Тюмени, Ханты-Мансийска и Нового Уренгоя через закладки и интернет-магазин, а также посредством программы-бота в одном из мессенджеров. Злоумышленники арендовали квартиры, где занимались фасовкой наркотиков на партии, которые в дальнейшем помещали в тайники.Специалисты ЭКЦ ГУ МВД области провели 25 комплексных химических, биологических и дактилоскопических судебных экспертиз. Исследование подтвердило причастность задержанных к наркобизнесу. Все обвиняемые на протяжении следствия отрицали свою причастность к совершению преступлений. Совокупность собранных доказательств позволила следователям завершить уголовное дело и направить его с обвинительным заключением в суд Серова.В настоящее время 38-летний житель Нижнего Тагила Александр Г. уже отбывает наказание в местах лишения свободы за ранее совершенное преступление, за которое находился в розыске. В отношении 44-летнего Рината Б. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Татьяна А. и Татьяна Ч. до вынесения приговора находятся под подпиской о невыезде.По семи эпизодам противоправной деятельности злоумышленников представителями МВД были возбуждены дела.