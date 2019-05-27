На Урале запустят скоростную «Ласточку» Екатеринбург-Пермь

18:52 | 30.05.2019

Фото: rail-club.ru

Из Екатеринбурга в Пермь запустят скоростной поезд «Ласточка». Как сообщил министр транспорта Василий Старков, «Ласточка» будет ходить пять раз в неделю.



Уточняется, что график пока что не согласован, однако в министерстве работают над тем, чтобы по времени он был удобен для граждан. Планируется, что пассажиры будут прибывать в Пермь утром, однако это решение еще окончательно не принято.



Кроме того, власти и сотрудники железнодорожных служб работают над маршрутом, планом остановок в пути, а также высчитывают оптимальное количество вагонов на составы и стоимость билетов.