В Екатеринбурге повысится стоимость проезда на трамваях и троллейбусах

18:31 | 30.05.2019

Фото: pixabay.com

В столице Урала подорожает проезд на трамваях и троллейбусах, информацию подтвердил глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.



Стоимость проезда поднимется из-за необходимости обновления подвижного состава. Часть средств будет выделена из регионального бюджета, другую же часть планируется получить именно за счет повышения стоимости проезда на транспорте. Вопрос о том, насколько поднимут цены, ещё не решили.



Напомним, впервые о повышении стоимости проезда на трамваях и троллейбусах в Екатеринбурге 22 мая сообщил вице-мэр Алексей Бубнов. Он уточнил, что для обновления транспортной инфраструктуры и трамвайного парка городу потребуется 32 млрд рублей на ближайшие 10 лет.