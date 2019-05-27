Свердловская прокуратура выявила более 50 нарушений при эксплуатации гидротехнических сооружений

13:50 | 30.05.2019

фото: twitter-com.aurebeshtranslator.net

Прокуратурой в Свердловской области выявлено более 50 нарушений при эксплуатации гидротехнических сооружений. В частности, в Екатеринбурге (плотина в селе Горный щит), Новолялинском, Белоярском, Гаринском, Верхнесалдинском, Артинском, Ачитском, Сосьвинском городских округах.



Так, по информации пресс-службы надзорного ведомства, отсутствуют разрешения на эксплуатацию Кочневского, Верхне-Бобровского, Соколовского, Камышевского, Некрасовских гидротехнических сооружений.



«Всего выявлено свыше 50 нарушений законодательства, внесено 10 представлений, в суд направлено два исковых заявления о понуждении ответственных лиц устранить имеющиеся недостатки, в отношении должностных лиц возбуждены дела по административных правонарушениях по ст. 9.2 КоАП РФ, принесено два протеста на незаконные постановления глав муниципальных образований», - говорится в сообщении.



Кроме того, о результатах проверки проинформирован первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.