Новости дня
13:50 | 30.05.2019
фото: twitter-com.aurebeshtranslator.net
Свердловская прокуратура выявила более 50 нарушений при эксплуатации гидротехнических сооружений
Так, по информации пресс-службы надзорного ведомства, отсутствуют разрешения на эксплуатацию Кочневского, Верхне-Бобровского, Соколовского, Камышевского, Некрасовских гидротехнических сооружений.
«Всего выявлено свыше 50 нарушений законодательства, внесено 10 представлений, в суд направлено два исковых заявления о понуждении ответственных лиц устранить имеющиеся недостатки, в отношении должностных лиц возбуждены дела по административных правонарушениях по ст. 9.2 КоАП РФ, принесено два протеста на незаконные постановления глав муниципальных образований», - говорится в сообщении.
Кроме того, о результатах проверки проинформирован первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
© «Вечерние Ведомости»
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