На Урале рабочий, доведенный до отчаяния из-за невыплаты зарплаты, похитил начальника

23:11 | 29.05.2019

В городе Реж Свердловской области рабочий компании «Экопром» (занимается добычей и переработкой торфа), где сотрудникам месяцами не выплачивают зарплату, похитил своего начальника и вывез его в лес, перед этим предприняв попытку сжечь трактор предприятия. До отчаяния мужчину довела ситуация с невыплатой зарплаты. Еще зимой на проблему с нарушением трудовых прав работников обратил внимание депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин, которому пожаловались рабочие ООО «Экопром».



Он обратился с запросами в силовые ведомства, после чего в декабре 2018 года следственным отделом по городу Реж СУ СК России по Свердловской области в отношении гендиректора ООО «Экопром» Обухович Е.В. было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам (по ч.2 ст. 145.1 УК РФ ).



На момент возбуждения уголовного дела задолженность за июль-ноябрь 2018 года перед 118 работниками составляла 7,2 миллиона рублей, после возбуждения УД за июль-сентябрь была погашена в размере 4,7 миллиона рублей. Наложен арест на имущество Обухович стоимостью 1 миллион 595 тысяч рублей и на 1 миллион 400 тысяч рублей, которые были у нее на счетах. В мировой суд направлено 29 исковых заявлений уволенных работников о выдаче судебного приказа о взыскании заработной платы. Известно, что по делу проходит как минимум 10 потерпевших , ход и результаты поставлены на контроль в СУ СК.



Несмотря на возбуждение уголовного дела, выплата зарплаты сотрудникам за прошлые периоды затягивалась, рабочих, как это зачастую бывает, «кормили завтраками». 23 мая у одного из рабочих Юрия А. на нервной почве произошел конфликт с руководством предприятия. Сначала он отработал сутки, после чего его попросили отработать еще дневную смену, пообещав, что в этот же день выплатят зарплату, но сотрудники её так и не дождались. Мужчина, доведенный до отчаяния, схватил канистру с бензином и начал обливать трактор с угрозами его поджечь. Начальник производства вырвал у него канистру, завязалась драка, вследствие которой Юрий А. скрутил начальника, уложил его на квадроцикл и увез в лес. На резком повороте начальник производства упал с квадроцикла и вернулся обратно. К этому времени туда уже приехали сотрудники полиции, которые задержали Юрия А.



«Работяга задержан полицией. Другие работники просят меня написать ходатайство в его защиту с просьбой учитывать безвыходное положение рабочих оставшихся без средств к существованию и работающих сутками, а также состояние аффекта на почве отсутствия сна, отдыха, еды и денег», – рассказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин.



Что характерно, об инциденте на предприятии стало известно в тот момент, когда в рамках Правительственного часа в Госдуме сегодня выступал Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. По инициативе Дмитрия Ионина, от фракции Справедливой России в его адрес был сформулирован вопрос по проблемам с невыплатой зарплаты на ряде предприятий, в числе которых оказалось и ООО «Экопром».



«Вместе с работниками надеемся, что внимание ГенпрокуратурЫ поможет решить проблему невыплаты зарплаты», – отмечает Дмитрий Ионин, добавляя, что пока люди ждут свои кровно заработанные деньги, имущество завода распродается через третьих лиц.