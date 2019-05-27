Свердловские оперативники ОЭБиПК выявили «лучшего по профессии»

21:01 | 29.05.2019

Фото предоставлено В.Н. Горелых

В ГУ МВД России по Свердловской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных ОВД. 15 полицейских соревновались в 5 дисциплинах: специальной, физической, огневой, медицинской и технико-криминалистической, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.



В огневой подготовке – стрельбе из пистолета Макарова, сборке-разборке табельного оружия лучше остальных себя показал оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области Максим Божко, он же завоевал и серебро конкурсе профмастерства. Абсолютным победителем конкурса стал лейтенант Виталий Лохов из Каменска-Уральского. 3 место завоевала Марина Голубкова из Нижнего Тагила.



Победитель регионального этапа конкурса представит Свердловскую область на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Нижегородской академии МВД России в сентябре текущего года.