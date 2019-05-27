В Екатеринбурге Евгений Тищенко проведет поединок против ганца во время Всемирного боксерского форума

19:36 | 29.05.2019

Фото: eurosport.ru

Во время всемирного боксерского форума, который пройдёт в уральской столице с 12 по 17 июня, боксер Евгений Тищенко сразится с ганцем Абрахамом Табулом, об этом сообщили в пресс-службе RCC.



Спортсмены будут бороться за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе.



Стоит отметить, что Абрахам Табул является действующим чемпионом Африки, в его активе 16 побед, из них 13 нокаутом, а также одно поражение и одна ничья. В активе Евгения Тищенко 4 победы, из них 2 нокаутом и ни одного поражения.

