В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту кражи кредитной карты

19:21 | 29.05.2019

Фото: krivoe-zerkalo.ru

В Нижних Сергах свердловчанка 9 мая украла у мужчины кредитную карту и 2000 рублей. Как сообщили в СО МО МВД России «Нижнесергинский», после того как женщина воспользовалась картой, сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей.



По словам пострадавшего, женщина была его знакомой и иногда помогала ему по хозяйству. Пропажу мужчина обнаружил на следующий день, после того как злоумышленница в очередной раз помогла ему с приборкой. Пострадавшему пришло сообщение о списании денег с карты, мужчина заблокировал карту и обратился в полицию через 2 дня.



Стоит отметить, что злоумышленница была и раньше судима за подобные преступления. В её отношении возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Ей грозит до 5 лет лишения свободы.