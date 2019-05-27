Лучшим налогоплательщиком Екатеринбурга стал УБРиР

18:49 | 29.05.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга/Юрий Ломакин

В общегородском екатеринбургском конкурсе «Лучший налогоплательщик 2018 года», победил Уральский банк реконструкции и развития, об этом сообщили в Департаменте финансов Администрации города.



Конкурсная комиссия под председательством Марины Андрусь выбирала победителя из 19 конкурсантов. Основными условиями отбора стали следующие критерии: налоговые платежи от организаций поступили в размере не менее 100 млн рублей, от малых и средних предприятий – не менее 5 млн рублей, а от ИП и физлиц должно было поступить не менее 1 млн рублей.



Стоит добавить, что второе место в конкурсе заняла компания АО «Смак», третье – АО «Уралээластотехника», а четвертое взял Ковпак Игорь Иванович. Кроме того, конкурсная комиссия наградила других активных участников конкурса: ОАО Авиакомпанию «Уральские авиалинии», ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», АО «Научно-производственный комплекс «ВИП» и ООО супермаркет «Кировский». Суммарно они внесли в бюджет Свердловской области более 2 млрд 803 млн рублей.