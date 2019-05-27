Двое екатеринбуржцев подозреваются в организации незаконного казино

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей 1975 и 1980 годов рождения. Они подозреваются в незаконной организации азартных игр.По версии следствия, в период с августа по декабрь 2018 года подозреваемые организовали нелегальное игорное заведение в коттедже на улице Циолковского и извлекали из этого бизнеса доход.Казино было выявлено сотрудниками УФСБ по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. Изъято 10 игровых автоматов, пять покерных столов, один стол-рулетка, фишки и карты.Сейчас по данному делу продолжается расследование, решается вопрос о предъявлении обвинения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.