В День России на Плотинке более тысячи человек споют хором

14:22 | 29.05.2019

фото: ok.ru

В День России, 12 июня, в Екатеринбурге уже в шестой раз пройдет акция «Хором славим Россию и город!». 1,7 тысячи человек – участники любительских и профессиональных коллективов из Екатеринбурга, Первоуральска и Заречного – исполнят известные песни под аккомпанемент сводного духового оркестра под управлением Александра Павлова и двух детских музыкальных коллективов.



Площадкой праздника станет Исторический сквер. Акция стартует в 12:00.



С 10:00 до 15:00 предприятия торговли, расположенные в границах улиц Горького – Малышева – Воеводина – проспекта Ленина – площади Труда, не смогут продавать алкогольную продукцию.