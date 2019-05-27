Компании из Екатеринбурга грозит штраф за пропажу партии экзотических фруктов

14:02 | 29.05.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники Уральской электронной таможни возбудили 4 дела об административных правонарушениях в отношении одной из екатеринбургских фирм-импортеров фруктов.



Представителями фирмы были поданы в таможню декларации на ввоз четырех партий фруктов из Вьетнама общим весом около 2 тонн (манго, арбузы, маракуя, папайя, ананасы, гуава, орех кокосовый, авокадо и др.). Они попросили таможенников оформить условный выпуск товара – т.е. разместить фрукты на собственном складе до получения документов, подтверждающих их безопасность для россиян. Таможенники учли особенности хранения скоропортящегося товара и выпустили партию фруктов условно. При проверке на складе выяснилось: фруктов там нет. Владелец партии предъявил документы, свидетельствующие о том, что товар был списан.



Однако процедура условного выпуска подразумевает ограничения на пользование товаром: например, его нельзя уничтожить или продать третьим лицам до завершения таможенного контроля, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Таможенники возбудили административные дела, а стоимость фруктов определит экспертиза. За незаконное пользование или распоряжение условно выпущенным товаром фирме грозит штраф. Его размер будет зависеть от стоимости партии.

