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14:02 | 29.05.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Компании из Екатеринбурга грозит штраф за пропажу партии экзотических фруктов

Сотрудники Уральской электронной таможни возбудили 4 дела об административных правонарушениях в отношении одной из екатеринбургских фирм-импортеров фруктов.

Представителями фирмы были поданы в таможню декларации на ввоз четырех партий фруктов из Вьетнама общим весом около 2 тонн (манго, арбузы, маракуя, папайя, ананасы, гуава, орех кокосовый, авокадо и др.). Они попросили таможенников оформить условный выпуск товара – т.е. разместить фрукты на собственном складе до получения документов, подтверждающих их безопасность для россиян. Таможенники учли особенности хранения скоропортящегося товара и выпустили партию фруктов условно. При проверке на складе выяснилось: фруктов там нет. Владелец партии предъявил документы, свидетельствующие о том, что товар был списан.

Однако процедура условного выпуска подразумевает ограничения на пользование товаром: например, его нельзя уничтожить или продать третьим лицам до завершения таможенного контроля, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Таможенники возбудили административные дела, а стоимость фруктов определит экспертиза. За незаконное пользование или распоряжение условно выпущенным товаром фирме грозит штраф. Его размер будет зависеть от стоимости партии.

© «Вечерние Ведомости»

 


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