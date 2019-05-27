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09:44 | 29.05.2019

фото: 1tulatv.ru

В Североуральске по требованию прокуратуры снесено старое здание стационара больницы

В Североуральске по требованию прокуратуры снесли аварийное здание старого стационара ГБУЗ Свердловской области «Североуральская центральная городская больница», представлявшее опасность для жителей.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, здание площадью более 4 тыс. кв.м. не эксплуатировалось с 2014 года. Оно находилось в аварийном состоянии: крыша полностью выгорела, частично были разрушены конструкции чердачного перекрытия и деревянные перегородки этажей. С баланса больницы здание списано в 2016 году.

Так как к объекту имелся свободный доступ, в том числе, для несовершеннолетних, прокуратура направила иск с требованием выделить деньги на снос здания. Североуральский городской суд эти требования удовлетворил. Сейчас здание снесено.

© «Вечерние Ведомости»

 


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