Строительство конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» завершится в середине июня

09:18 | 29.05.2019

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Москву встретился с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Обсуждалась подготовка к Глобальному саммиту производства и индустриализации GMIS-2019 (9-11 июля) и десятой промышленной выставке «Иннопром» (8-11 июля).



По словам Куйвашева, строительные и монтажные работы в конгресс-центре будут полностью завершены к 15-17 июня.



«Строительство конгресс-центра завершится в июне. Появление такой площадки позволит нам не только провести GMIS на высоком организационном уровне, но и укрепить позиции Екатеринбурга и Свердловской области как центра международной активности», — отметил глава Среднего Урала.



Ранее сообщалось, что участие в саммите примут главы государств и правительств, отраслевые министры из 20 государств мира, а также руководители крупных международных компаний. На GMIS-2019 продемонстрируют прорывные технологии, инновационные стартапы и многое другое.