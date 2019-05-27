Свердловчанина, угнавшего машину и убившего человека из ружья, осудили на 14 лет колонии

21:04 | 28.05.2019

Фото: krivoe-zerkalo.ru

Жителя Серова осудили на 14 лет колонии особого режима за незаконный оборот оружия, убийство, побои и угон автомобиля, об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.



Как рассказали в СКР, 28-летний мужчина весной 2018 года незаконно купил мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8. Позже, в июне, будучи пьяным, он угнал у знакомого автомобиль ВАЗ, на котором ездил по городу и искал некоего мужчину, но объяснить, кого именно он искал – не смог.



Кроме того, серовчанин спрашивал у других людей о местонахождении неизвестного, некоторые из них пострадали. Одного из мужчин злоумышленник ударил прикладом ружья по голове и туловищу, а другого застрелил.