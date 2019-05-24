Ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск –Курган закончили раньше срока

19:32 | 28.05.2019

Фото: stroygarant102.ru

Ремонтные работы покрытия трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган закончили раньше планируемого срока, об этом сообщила пресс-служба Уралуправтодора.



Отмечается, что ремонт трассы Р-354 закончили на два месяца раньше, работы должны были закончить только 1 августа. Ремонт проходил на участке трассы с 74 по 77 км, возле деревни Часовая.



В Уралуправтодоре добавили также, что устройство слоев износа позволило не допустить разрушения верхнего слоя дорожного покрытия. В ходе работ на трассе восстановили ровность и сцепление дороги.