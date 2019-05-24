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18:59 | 28.05.2019
Фото: ekb-room.ru.
Екатеринбургский метрополитен возьмет в кредит полмиллиарда на покупку новых поездов
Вернуть долг метрополитен должен будет до 31 декабря 2027 года. Кроме покупки новых вагонов, планируется также отремонтировать 11 действующих составов.
Стоит напомнить, что 15 мая в Екатеринбурге проезд в метро подорожал до 32 рублей. Ранее для метро были закуплены два новых состава.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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