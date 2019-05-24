Екатеринбургский метрополитен возьмет в кредит полмиллиарда на покупку новых поездов

18:59 | 28.05.2019

Фото: ekb-room.ru.

В Екатеринбурге метро возьмет кредит на покупку новых поездов, соответствующий документ опубликован на портале госзакупок. Сумма составит 486 миллионов рублей.



Вернуть долг метрополитен должен будет до 31 декабря 2027 года. Кроме покупки новых вагонов, планируется также отремонтировать 11 действующих составов.



Стоит напомнить, что 15 мая в Екатеринбурге проезд в метро подорожал до 32 рублей. Ранее для метро были закуплены два новых состава.