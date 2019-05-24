Новости дня
17:41 | 28.05.2019
В администрацию Екатеринбурга поступило 8,4 тысячи предложений по месту для храма, среди них Москва, Питер и даже Марс
«Есть и много обращений, не относящихся к Екатеринбургу, например, построить в Москве, Санкт-Петербурге, Сысерти, Верхней Пышме и даже на планете Марс», - сказал мэр.
Список поступивших от екатеринбуржцев предложений публикуется на сайте.
Напомним, что сбор предложений стартовал 20 мая и продлится 10 дней. Направить свой вариант можно через электронную приемную (с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины»). После сбора предложений состоится рейтинговое голосование.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:32 | 28.05.2019
Ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск –Курган закончили раньше срока
18:59 | 28.05.2019
Екатеринбургский метрополитен возьмет в кредит полмиллиарда на покупку новых поездов
18:35 | 28.05.2019
Для пермских школьников организован досуг в 203 лагерях
18:34 | 28.05.2019
В Екатеринбурге подготовили заявочную книгу на Универсиаду-2023
17:41 | 28.05.2019
В администрацию Екатеринбурга поступило 8,4 тысячи предложений по месту для храма, среди них Москва, Питер и даже Марс
17:39 | 28.05.2019
В Зауралье два брата погибли на пожаре. СК начал проверку
17:25 | 28.05.2019
В селе Бутка женщина-водитель устроила ДТП, врезавшись в хозяйственные постройки жилого дома
17:23 | 28.05.2019
Пермский край поднялся на 11 пунктов в рейтинге регионов страны Национального чемпионата WorldSkills Russia
17:14 | 28.05.2019
Волонтеры помогают пермякам подключиться к цифровому телевидению
17:11 | 28.05.2019
Асфальтобетонный завод обеспечит материалами дорожные работы в Чернушинском городском округе
17:05 | 28.05.2019
В центре Кургана перекроют еще одну улицы из-за аварийных работ
16:56 | 28.05.2019
Роскомнадзор: у МегаФона самая мощная сеть 4G
16:43 | 28.05.2019
Серовчанин, в пьяном беспамятстве застреливший человека, получил 14 лет особого режима
16:43 | 28.05.2019
Обмен валют: удобные информационные инструменты в интернете
16:33 | 28.05.2019
На региональной дороге в Березниках начался ремонт
16:31 | 28.05.2019
Краевой политехнический колледж в Чернушке станет центром компетенций для нефтегазовой отрасли
16:19 | 28.05.2019
В Екатеринбурге на две недели закроется роддом ГКБ №40
15:59 | 28.05.2019
В Свердловской области обследуют берега 42 озер и рек
15:40 | 28.05.2019
В Екатеринбурге закроют движение по улице Патриса Лумумбы и ограничат – по Восточной
15:24 | 28.05.2019
Двое жителей Екатеринбурга предстанут перед судом за вымогательство денег у знакомого
14:39 | 28.05.2019
«Умные» технологии станут темой Всемирного дня городов, который пройдет в Екатеринбурге
14:19 | 28.05.2019
В Перми начинаются бесплатные тренировки к международному марафону
14:11 | 28.05.2019
В Пермь пришли все новые автобусы
13:58 | 28.05.2019
На развитие электроэнергетики Пермского края в ближайшие 4 года направят более 7 млрд рублей
13:58 | 28.05.2019
На Успенский собор в Екатеринбурге установили четыре купола
13:45 | 28.05.2019
РЭК снизила тарифы для двух свердловских операторов по вывозу мусора
13:20 | 28.05.2019
В Кургане перевернулся и загорелся бензовоз. КамАЗ подрезал лихач
13:20 | 28.05.2019
Евгений Куйвашев поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:53 | 28.05.2019
Летом начнется проектирование ТПУ «Мотовилиха» в Перми
12:37 | 28.05.2019
В пермском вузе начнут готовить робототехников — впервые в России
11:59 | 28.05.2019
Высокинский подписал постановление о подготовке к отопительному сезону