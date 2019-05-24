На Успенский собор в Екатеринбурге установили четыре купола

Сегодня, 28 мая, на четыре башни екатеринбургского Успенского собора на ВИЗе установили купола. Ярко-синие главки украшены звездочками, кресты были освящены митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.С 2017 года в соборе проходят восстановительные работы. 25 апреля этого года установлены главный купол и шпиль колокольни.«Наши ближайшие планы - до конца августа выполнить черновую штукатурку внутри собора и убрать строительные леса, чтобы встретить престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы в стенах восстанавливаемого собора. И начнется прокладка коммуникационных сетей», - рассказал помощник настоятеля собора Денис Волик.Деревянный храм был построен в 1763 году. В 1830-1838 годы на его месте возвели каменный собор в стиле классицизма. Храм закрыли в 1930 году, после чего в нем разместился хлебозавод. В 1991 году здание признано объектом культурного наследия и памятником архитектуры, а в 2009 году возвращено Русской Православной Церкви.