В Екатеринбурге «ГАЗель» сбила 13-летнюю девочку

21:40 | 27.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

27 мая днём, около 12:40, в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Автомагистральная - Бебеля рядом с домом по адресу Бебеля, 184 «ГАЗель» сбила 13-летнюю девочку. Ребёнок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.



В результате аварии девочку с ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга доставили в детское лечебное учреждение Екатеринбурга. В настоящее время врачи оказывает пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь.



На месте аварии работали сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего. Мотивированное решение будет принято после дознания.