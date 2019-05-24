Отвлёкся на звонок: в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса, «ГАЗели» и иномарки

Сегодня, 27 мая, в Екатеринбурге на Сибирском тракте произошла авария с участием автобуса, «ГАЗели» и иномарки. Причиной столкновения стало то, что водитель общественного транспорта отвлёкся на телефонный звонок одного из пассажиров.Автобус, следовавший по маршруту №64, допустил наезд на стоящую «ГАЗель», после чего она от удара сдвинулась и врезалась в «Chevrolet Lacetti». В общественном транспорте находились 15 пассажиров.В результате столкновения пятерых человек с травмами различной степени тяжести госпитализировали в местные больницы. Всё детали происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.