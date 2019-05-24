Уральский «Автомобилист» подписал новый контракт с нападающий Степаном Хрипуновым

19:30 | 27.05.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новый двухсторонний контракт с нападающим Степаном Хрипуновым. Соглашение рассчитано на два сезона (2019/2020; 2020/2021). Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Степан родился 24 июня 1995 года в Екатеринбурге и стал воспитанником «Спартаковца». За свою карьеру уральский нападающий выступал за уфимский «Толпар», где провёл 204 матча и набрал 187 (56+131) очков. Помимо прочего, в 2015 году Степан стал лучшим ассистентом МХЛ (48 передач). Затем Хрипунов выступал за «Салават Юлаев», после чего в 2017 году перешёл в «Автомобилист».



Напомним, в истекшем сезоне (2018/2019) Степан Хрипунов сыграл за уральский «Автомобилист» 25 матчей. Набрал восемь очков (три гола + пять голевых передач).