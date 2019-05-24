В Екатеринбурге вынесен приговор бизнесмену из «списка Титова» Сергею Капчуку

17:21 | 27.05.2019

фото: ТАСС

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бизнесмена из «списка Титова» Сергея Капчука к двум годам условно. Однако с учетом амнистии подсудимый освобожден от назначенного наказания.



При этом Сергей Капчук свою вину не признал. Он намерен обжаловать приговор.



В начале 2000-х годов, когда в отношении Сергея Капчука и его брата было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со средствами Свердловской железной дороги, он уехал из России. Позже Капчук вошел в список уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, и стал первым бизнесменом из этого списка, который вернулся в Россию.