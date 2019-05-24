Александр Высокинский уехал в Кению презентовать Екатеринбург как столицу Всемирного дня городов

14:47 | 27.05.2019

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский находится с рабочим визитом в Найроби (Кения). В составе делегации Свердловской области он презентует уральскую столицу для проведения Всемирного дня городов.



Напомним, в октябре Екатеринбург станет столицей Дня городов. Ожидается приезд представителей городов со всего мира – мэров, министров, экспертов, - которые примут участие в большом международном «форуме городов». Мероприятия обычно посвящены обсуждению опыта городского развития и отдельным проблемам, связанным с урбанизацией. В Найроби расположена штаб-квартира ООН-Хабибат (Программа ООН по населенным пунктам).



Отметим, что Всемирный день городов впервые пройдет в России. По мнению мэра Екатеринбурга, мероприятие будет способствовать развитию города.



«Это дорога к прямому международному сотрудничеству с другими городами, лучший опыт которых мы будем перенимать. Крупнейшее мировое урбанистическое мероприятие позволит Екатеринбургу привлечь перспективные проекты, направленные на развитие города, обрести новых партнеров», – сказал Высокинский.



Ранее столицами Дня городов становились Шанхай, Милан, Кито, Ливерпуль.