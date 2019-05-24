Новости дня
14:22 | 27.05.2019
фото: пресс-служба УрФУ
УрФУ приглашает на фестиваль спорта, еды и творчества
Так, 31 мая состоится турнир по уличному футболу и другие спортивные соревнования. Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению бургеров, пиццы и спрингроллов. 1 июня художники смогут проявить себя на фестивале граффити. На площади будут уставлены специальные объекты, на которых можно рисовать.
Вход на фестиваль свободный.
© «Вечерние Ведомости»
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