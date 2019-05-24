УрФУ приглашает на фестиваль спорта, еды и творчества

31 мая – 1 июня в Екатеринбурге на площади перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета (ул. Мира, 19) пройдет масштабный летний фестиваль спорта, еды и творчества «UGames». Всех пришедших ожидают соревнования по уличному футболу, стритболу, мастер-классы по приготовлению еды и другое.Так, 31 мая состоится турнир по уличному футболу и другие спортивные соревнования. Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению бургеров, пиццы и спрингроллов. 1 июня художники смогут проявить себя на фестивале граффити. На площади будут уставлены специальные объекты, на которых можно рисовать.Вход на фестиваль свободный.