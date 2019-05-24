Екатеринбуржец приговорен к 16 годам за поджог дома, в котором находились люди

Житель Екатеринбурга 1975 года рождения приговорен к 16 годам в колонии строгого режима за убийство и уничтожение имущества путем поджога, об этом сообщает пресс-служба СУ СУР по Свердловской области.Летом прошлого года 44-летний екатеринбуржец, имея долг перед женой брата, отдал ей в качестве гарантии сотовый телефон, после чего задумал убить обоих – и брата, и его супругу. Утром 8 июня мужчина пришел к дому на улице Самолетной, поджег лежащую в придомовом помещении куртку и скрылся. В результате пожара женщина скончалась, ее муж – то есть брат обвиняемого – получил термический ожог (30% поверхности тела).Кроме того, пострадало имущество, в том числе автомобиль Renault. Ущерб оценили в миллион рублей.Отметим, что во время пожара люди не могли покинуть дом, так как единственный выход оказался заблокирован огнем, а на окнах установлены металлические решетки.