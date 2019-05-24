УГМК и РМК выступили с совместным заявлением по храму в Екатеринбурге

10:11 | 27.05.2019

Фото: Фонд святой Екатерины

Компании УГМК и РМК как основные инвесторы строительства храма Святой Екатерины выступили с совместным заявлением, в котором сообщается, что их участие состоит только в финансовой стороне вопроса.



«Участие компаний в этом проекте заключается исключительно в благотворительной финансовой помощи. Место, общественные слушания по его определению и другие обстоятельства строительства являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии. УГМК и РМК ждут очередного решения жителей Екатеринбурга, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно такого места для возведения храма, которое устроит и успокоит всех», – сообщается в заявлении.



Там также отмечается, что после того, как будет принято окончательное решение, металлургические холдинги рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства.